1.1 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
type here...

Kulture

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

By admin

Ka ndërruar jetë profesori dhe studiuesi i historisë, Enver Batiu, një emër i njohur i arsimit dhe i hulumtimeve shkencore në Opojë dhe më gjerë.

Prof. Enver Batiu u shqua si mësimdhënës në trevën e Opojës gjatë viteve ’70, para se të shpërngulet në Prizren, ku vazhdoi me përkushtim të japë kontribut të çmuar në arsim dhe kulturë në institucionet ku punoi.

Përveç veprimtarisë së tij si pedagog, Batiu la gjurmë të rëndësishme edhe në fushën e studimeve historike. Ai është autor i disa punimeve shkencore, disa prej të cilave janë përfshirë në librin “Opoja – aspekti historik”, ndër to punimet: “Opoja trevë e lashtë shqiptare” dhe “Qasje antishkencore e Jastrebovit për Opojën e Gorën”.

Megjithëse nuk kishte titull formal magjistrature, Enver Batiu njihej dhe respektohej si mr. për nivelin e lartë shkencor dhe seriozitetin akademik të punës së tij.

Një pjesë e konsiderueshme e veprimtarisë së tij shkencore i është kushtuar figurës së Ymer Prizrenit. Ai botoi punime si: “Trashëgimia e Haxhi Myderriz Ymer Sylejman Prizrenit, kryetarit të parë të shtetit shqiptar”, “Dritë e re mbi gjenealogjinë e Ymer Prizrenit” dhe “Veprimtaria e Ymer Prizrenit”. Po ashtu, Batiu ishte autor i recensionit për librin e dr. Muhamet Pirrakut “Ymer Prizreni – Ora, zemra dhe shpirti i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit”.

Ai ka prezantuar gjithashtu punimin “Eshref Krusha – veprimtari trim dhe i papërkulshëm para presioneve të kohës” në tribunën shkencore “Roli i personaliteteve nga Gora në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”. Të gjitha këto punime janë botuar në libra të ndryshëm dhe janë ribotuar edhe në revistën Sharri.

Vepra e fundit e prof. Enver Batiut ishte libri “Shtrembërimet e Jastrebovit për Opojën e Gorën”, një temë me të cilën ai ishte marrë për një periudhë të gjatë kohore. Në këtë kuadër, ai fillimisht përktheu materialet e Jastrebovit mbi Opojën dhe Gorën, të botuara në librin “Serbia e vjetër dhe Shqipëria” (Beograd, 1904), duke i analizuar dhe kundërshtuar ato në mënyrë argumentuese.

Me ndarjen nga jeta të Enver Batiut, komuniteti akademik dhe kulturor humbi një studiues të përkushtuar dhe një zë të rëndësishëm në mbrojtje të historisë shqiptare.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
39 të pandehurve në Prizren u caktohet masa e sigurisë, Gjykata sqaron qëndrimin pas seancës
Next article
Restaurohet ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren

Më Shumë

Lajme

Pas shiut vjen bora, IHMK: Nga nesër ulje e temperaturave, rrezik nga ngricat

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se do të jetë ndryshim të theksuar të kushteve meteroligjike, ulje të temperaturave, reshje bore dhe rrezik nga...
Siguri

Gjendet Riza Thaqi, 42-vjeçari i zhdukur që nga dhjetori i vitit të kaluar

Policia e Kosovës ka njoftuar se është gjetur pas më shumë se dy jave 42-vjeçari, Riza Thaqit nga Prizreni. Ai ishte shpallur i zhdukur nga...

Mbi 200 mijë punëtorë të sektorit privat kanë emigruar gjatë katër viteve

Humbi ndjenjat pasi hyri në shtëpi, vdes burri në Malishevë

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Reshjet e mëdha në autostradën Prizren–Prishtinë bllokojnë trafikun

Tentim vrasja në Prizren me dy të plagosur, publikohen pamje nga momenti i sulmit

Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në disa qytete të Kosovës, në pranga disa të dyshuar

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

Gjendja në Malishevë drejt stabilizimit pas reshjeve të fundit

Totaj: Ka dëme nga vërshimet në Prizren, qeveria qendrore ka qëndruar anash

E shtuna me shi, e diela me ngrica – java e ardhshme më ftohtë

Ademi zyrtarizohet te Liria e Prizrenit

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne