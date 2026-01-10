1.1 C
Restaurohet ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren

Ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren është restauruar, duke u shtuar listës së aseteve të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në qytet.

Objekti, që i takon shekullit XIX, përfaqëson një shembull të arkitekturës tradicionale të ndërtesave publike të asaj periudhe, raporton PrizrenPress.

Ministri në detyrë i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka njoftuar për përfundimin e restaurimit, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së vlerave historike: “Ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren është restauruar. Ky aset që i takon shekullit XIX, shembull i arkitekturës tradicionale të ndërtesave publike të asaj periudhe, do të ruajë vlerat e saj dhe do të jetë pasqyrë e trashëgimisë së pasur kulturore të vendit tonë”.

Restaurimi i këtij objekti synon mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe forcimin e identitetit historik të Prizrenit, si një nga qendrat më të rëndësishme kulturore në Kosovë./PrizrenPress.com/

