1.1 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
type here...

Sport

Junior 06 mposht Trepçën në Prizren

By admin

Junior 06 ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Trepçës me rezultat 72:66 (22:14, 22:18, 22:18, 6:16), në kuadër të javës së 12-të të Superligës së Femrave në basketboll, raporton PrizrenPress.

Skuadra vendase dominoi pjesën më të madhe të ndeshjes, duke qenë superiore për rreth 30 minuta lojë. Trepça tentoi rikthimin në çerekun e fundit, ku arriti të ngushtojë diferencën, por pa arritur ta shmangë humbjen.

Më e dalluara te Junior 06 ishte Lauren Carter me 28 pikë dhe 17 kërcime, ndërsa Ky’leo Worriels kontribuoi me 11 pikë, 16 kërcime dhe shtatë asistime. Te mysafiret, paraqitje të mirë patën Isabella Mauricio me 29 pikë dhe nëntë kërcime, si dhe Miyu Mizukawa me 22 pikë dhe shtatë asistime.

Pas kësaj fitoreje, Junior 06 ka bilanc prej katër fitoreve dhe shtatë humbjeve, ndërsa Trepça mbetet me një fitore dhe nëntë humbje në këtë edicion./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren
Next article
Ylli fiton ndaj ‘Vreshtarëve’

Më Shumë

Fokus

Pranoi qe mori një milion eurot nga BKS-ja: Do t’i kthej me keste…| Detaje nga deklarata e Valon Berishes se BKS-së

Valon Berisha, ish-drejtor i Financave dhe Kontabilitetit në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS), ka rënë në pranga sikurse ish-drejtori i BKS’së, Sami Mazreku, përgjatë...
Lajme

Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Kandidati i LDK-së, Fetah Rudi, i cili mori mbi 8 mijë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit por nuk arriti të siguronte mandatin e...

Monopoli mbi fishekzjarret

Sindikata e Policisë: Familjet e policëve të rënë nuk janë paguar gjatë muajit dhjetor

Tentim vrasja në Prizren me dy të plagosur, publikohen pamje nga momenti i sulmit

Zjarr në një shtëpi në Prizren, lëndohen dy persona

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Islam Ukimeri emërohet drejtor i Shërbimeve Publike në Prizren

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Bexhat Bytyqi emërohet drejtor i Administratës në Prizren

Kolona të gjata në pikat kufitare, pritjet deri në 1 orë e gjysmë për dalje nga Kosova

Reshjet e dendura, Totaj: Po ballafaqohemi me një situatë emergjente

Evakuohen disa familje në Malishevë pas vërshimeve

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne