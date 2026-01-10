1.1 C
E shtunë, 10 Janar, 2026
Ylli fiton ndaj ‘Vreshtarëve’

By admin

Golden Eagle Ylli shënoi fitore të rëndësishme ndaj Rahoveci 029 me shifrat 94:80 (22:16, 31:16, 17:33, 24:15), në javën e 14-t të ProCredit Superligës, raporton PrizrenPress.

Fillimi i ndeshjes ishte i barabartë, pasi më pas vendasit filluan shkëputjen, ku çerekun e parë e fituan 22:16, derisa edhe më bindës ishin në periudhën e dytë, që e dominuan, për të shkuar në pushim me rezultat 53:32.

Në pjesën e dytë u zhvillua lojë interesante, me mysafirët që në periodën e tretë afruan shifrat në 68:65, derisa në atë të fundit në 78:77, por në momentet vendimtare, therandasit ishin më të mirë për të fituar 94:80.

Te vendasit u dalluan Brandon Huffman me 25 pikë e dhjetë kërcime dhe Trevon Allen me 21 pikë e gjashtë kërcime, derisa Isiah Umipig u dallua me 24 pikë për mysafirët.

Tani të dy skuadrat kanë nga pesë fitore e nëntë humbje./PrizrenPress.com/

Junior 06 mposht Trepçën në Prizren
Kryeprokurori i Prizrenit, Kryeziu: Në kohën e fundit kemi të bëjmë me raste të shumta të kokainës

Lajmet e Fundit

