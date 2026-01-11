-6.4 C
Kulture

Dielli lind përjetësisht

By admin

Nga Skënder Berisha 

E bardhë dëbora e bardhë
E si do të jetë
E skuqët me gjak
Ju vetë

Tash zbardh janari
Me borë
Bregu i Diellit bardh
Mbi shtatin tuaj bardh

E bardhë dita e bardhë
Na përshëndet janarisht
Kur flemë
Edhe kur zgjohemi sërish

Në Breg të Diellit
Qet syrin dielli
E na thotë
Marshoni lirisht

11 janar 2026

Mësimi në shkollat e Malishevës shtyhet për dy ditë
Peja 03 fiton derbin, mposht Bashkimin

