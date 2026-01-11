Dielli lind përjetësisht

Nga Skënder Berisha
E bardhë dëbora e bardhë
E si do të jetë
E skuqët me gjak
Ju vetë
Tash zbardh janari
Me borë
Bregu i Diellit bardh
Mbi shtatin tuaj bardh
E bardhë dita e bardhë
Na përshëndet janarisht
Kur flemë
Edhe kur zgjohemi sërish
Në Breg të Diellit
Qet syrin dielli
E na thotë
Marshoni lirisht
11 janar 2026
