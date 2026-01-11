-6.4 C
Prizren
E diel, 11 Janar, 2026
type here...

Sport

Peja 03 fiton derbin, mposht Bashkimin

By admin

Peja 03 ka shënuar fitore të rëndësishme në derbin e javës së 12-të të Superligës së Femrave, duke mposhtur Bashkimin me rezultat 64:58 (23:14, 17:15, 15:19, 9:10), raporton PrizrenPress.

Vashat pejane ishin më të mira në pjesën e parë të ndeshjes, duke e fituar çerekun e parë me rezultat 23:14, ndërsa edhe periudha e dytë u mbyll në favor të tyre, 17:15. Kampionet në fuqi u rikthyen fuqishëm në pjesën e dytë, duke dominuar çerekun e tretë me shifra 19:15, ndërsa dhjetëminutëshi i fundit ishte i baraspeshuar dhe me pak pikë të realizuara, 10:9 për Bashkimin. Megjithatë, kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen, me Pejën 03 që ruajti epërsinë deri në fund.

Adrienne Godbold ishte më e dalluara te Peja 03, duke regjistruar 15 pikë dhe 10 kërcime, ndërsa te Bashkimi shkëlqeu Alexis Marie Mead me 31 pikë, pesë kërcime dhe tetë asistime.

Pas kësaj fitoreje, Peja 03 kryeson tabelën me nëntë fitore dhe një humbje, ndërsa Bashkimi renditet i dyti me tetë fitore dhe dy humbje./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dielli lind përjetësisht

Më Shumë

Sport

Ademi zyrtarizohet te Liria e Prizrenit

Liria e Prizrenit ka konfirmuar sot përforcimin më të ri të skuadrës. Mesfushori 24-vjeçar, Vigan Ademi, i është bashkuar ekipit bardhezi pas përvojës së...
Fokus

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Në aksident ka ndodhur mbrëmë në rrugën Prizren-Prevallë. “Në rrugën Prizren-Prevallë si pasojë e ngricave ndodhi një aksident mes dy veturave, fatmirësisht pa të lënduar....

Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë

Pas Malishevës, situata nga vërshimet normalizohet edhe në Rahovec

Komuna e Malishevës fton qytetarët për kujdes pas reshjeve të shiut: Mos dilni pa nevojë

Dielli lind përjetësisht

Zjarr në një shtëpi në Prizren, lëndohen dy persona

Evakuohen disa familje në Malishevë pas vërshimeve

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Mësimi në shkollat e Malishevës shtyhet për dy ditë

Liria pranë mbrojtësit me përvojë nga Superliga

Rahovec: Një burrë e qëllon vetën me armë në këmbë

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Kryetari i Dragashit: Ata që shfrytëzojnë LDK-në për interesa personale, herët a vonë do të përballen me pasoja

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne