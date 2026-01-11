-7 C
Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
Parashikimi i motit: Java nis me -12 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se pas reshjeve rekorde që e kanë përfshirë pothuajse të gjithë territorin e vendit, situata meteorologjike është stabilizuar sa i përket reshjeve.

Sipas parashikimit të motit nga IHMK-ja, java nis me depërtimin e masave të ftohta ajrore, të cilat do të përfshijnë gjithë territorin e Kosovës, duke shkaktuar rënie të ndjeshme të temperaturave.

Temperaturat minimale gjatë mëngjeseve pritet të zbresin deri në -12 gradë Celsius, derisa maksimalet e ditës parashihet të jenë deri në 7 gradë Celsius.

Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi dhe juglindja, e lehtë deri mesatare. Mëngjeset do të jenë të ftohta me ngrica, ndërsa vende-vende pritet të ketë edhe mjegull.

Tutje, ky institut, ka kërkuar kujdes të shtuar për pjesëmarrësit në trafik.

Të hënën parashihet mot kryesisht i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të sillen nga -11 deri në -8, ndërkaq maksimalet -5 deri në -1.

Të martën do të mbajë mot kryesisht i vranët me temperatura minimale -12 deri në -7 ndërkaq maksimalet -2 deri në 2 gradë celsius.

Të mërkurën parashihet mot kryesisht i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të sillen nga -5 deri në -2 ndërkaq maksimalet 1-5 gradë celsius.

Të enjten do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të jenë -5 deri në -1 ndërkaq maksimalet 3-7 gradë celsius.

Kurse, të premten, do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimal do të shkojnë në -5, maksimalet në 7 gradë celsius.

