Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

Sipas policisë, dy persona janë përplasur verbalisht, e pastaj njëri prej tyre dyshohet se ka shtënë me armë zjarri në drejtim të lokalit të personit që kishte pasur zënkë.
Gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit është gjetur një pistoletë me nëntë copë fishekë dhe në veturë dy gëzhoja ndërsa në vendin e ngjarjes janë identifikuar 10 vrima të shkaktuara në lokal.
Të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit njëri prej tyre është dërguar në mbajtje ndërsa i dyshuari tjetër në procedurë të rregullt.
