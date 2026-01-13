5.8 C
Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

By admin

 

Sipas policisë, dy persona janë përplasur verbalisht, e pastaj njëri prej tyre dyshohet se ka shtënë me armë zjarri në drejtim të lokalit të personit që kishte pasur zënkë.

Gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit është gjetur një pistoletë me nëntë copë fishekë dhe në veturë dy gëzhoja ndërsa në vendin e ngjarjes janë identifikuar 10 vrima të shkaktuara në lokal.

Të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit njëri prej tyre është dërguar në mbajtje ndërsa i dyshuari tjetër në procedurë të rregullt.

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren
Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

