2.9 C
Prizren
E martë, 13 Janar, 2026
type here...

Lajme

Ndërhyrje emergjente pas reshjeve, sanohen dëmet në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht

By admin

Pas reshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë territorin e Komunës së Rahovecit, janë shkaktuar dëmtime në infrastrukturën publike në disa zona. Me qëllim të sanimit të dëmeve dhe garantimit të sigurisë për qytetarët, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka ndërhyrë gjatë ditës së sotme në pikat më të domosdoshme.

Sipas njoftimit, intervenimet janë realizuar në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht, ku ekipet komunale kanë punuar për evitimin e rrezikut dhe rikthimin e funksionalitetit të infrastrukturës së dëmtuar.

“Pas reshjeve të dendura të shiut janë shkaktuar dëmtime në infrastrukturën publike, andaj me qëllim të sanimit të dëmeve dhe garantimit të sigurisë për qytetarët, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka intervenuar gjatë ditës së sotme në pikat më të domosdoshme, në Pastasel, Rahovec dhe Zoqisht”, thuhet në njoftimin e Komunës së Rahovecit.

Nga Komuna bëhet e ditur se dëmet tjera, me përmasa më të mëdha në infrastrukturë, do të bëhen publike shumë shpejt nga komisionet komunale përkatëse, pas përfundimit të vlerësimeve në terren./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Më Shumë

Lajme

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi ka nënshkruar vendimin për rritje të subvencionimit për çdo lindje, në 600 euro. Nga 500 sa ishte më parë, Latifi...
Rozë

Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Artistja ikonë e humorit shqiptar, Zyliha Miloti feston sot 80-vjetorin e lindjes. E lindur dhe e rritur në Shkodër, Miloti i ka dhënë skenës së...

Vdes njëri nga të aksidentuarit e familjes nga Rahoveci që bëri aksident rrugës për Gjermani

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Sindikata e Policisë: Familjet e policëve të rënë nuk janë paguar gjatë muajit dhjetor

Vështirësi në komunikacion në disa akse rrugore në Malishevë pas reshjeve të dendura

Rahovec: Një burrë e qëllon vetën me armë në këmbë

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

Vdes një grua në Rahovec

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Uji i pijshëm ende i papërdorshëm në Studenqan dhe Dobërdëlan të Suharekës

Totaj priti drejtuesit e KBI-së në Prizren, rikonfirmohet bashkëpunimi institucional

Besim Bytyqi i bashkohet P.C Prizrenit

Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Reshjet atmosferike dëmtuan rrugën nacionale Zhur-Dragash|Video

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne