Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Sigal Prishtina ka rikthyer Jon Ismajlin nga Vëllaznimi, derisa me vendor u përforcua edhe me Arbër Sinanin, kurse Bashkimi u përforcua me Malcolm Armstead.

Klubet e elitës mund të transferojnë basketbollistë të huaj deri 72 orë para javës së 22-të të ProCredit Superligës. Ky mbetet njëri nga kampionatet më interesante në vitet e fundit, ku po zhvillohet luftë e ashpër për çdo pozitë.

Shumë transferime kishte në Ligën e Parë të Meshkujve, me skuadrat që synojnë elitën, derisa edhe Klubet e Ligës së Dytë të Meshkujve bën përforcime, varësisht nga synimet.

Transferimet

ProCredit Superliga

SIGAL PRISHTINA

1. JON ISMAJLI VËLLAZNIMI

2 ARBËR SINANI KEKU

BASHKIMI

MALCOM ARMSTEAD GO+PEJA

LIGA E PARË

ISTOGU

MIRLIND ZEKAJ

DRITA

ADHURIM ALIJAJ KERASAN

ALMIR DULLOVI KAÇANIKU

BARDH ISTREFI SIGAL PRISHTINA

DONAT REXHEPI KEKU

DREN KASTRATI KEKU

ELIOT PECI RAHOVECI 029

MERITON GASHI GJAKOVA

JARVIS DALE ËALKER SHBA

HADIS DURGUTI LD RAHOVECI

DREN DEDUSHAJ VËLLAZNIMI

ERIS ZENELI KEKU

ARDIAN IBISHI SIGAL PRISHTINA

PROTON CABLE PRIZRENI

BESIM BYTYQI LD

QËNDRIM AJAZAJ NEW BASKET

ERIS ZENELAJ GJAKOVA

ZYAN COLLINS SHBA

KEKU

ALTIN MORINA KOSOVARI

BEN BASHA AS PRISHTINA

LIS SADIKU KOSOVARI

ERVIN MULLALIU GOLDEN EAGLE YLLI

DENIS ABAZI

RENAT SYLEJMANI LD BORA

HALIM LEBOVCI LD BORA

NEW BASKET

FIS JASHARI LD

ARTI ISLAMAJ

ADIS GASHI RAHOVECI

KERASAN

NORIK BINQE

KOSOVARI

PARAART ZEQIRI VUSHTRRIA

TRIM ISNIQI KEKU

ELTON KRASNIQI AS PRISHTINA

QËNDRIM DEMI DRITA

LAURANT IBRAHIMI DRITA

BOREA

ELON HASANAJ LD GO+PEJA/ISTOGU

GJAKOVA

GENC MATOSHI BOREA

RONI KOSHI TURQI

LIGA E DYTË

VUSHTRRIA

ALBION IMERI KEKU

YLL NURADINI KERASAN

GRAMOS RAKATELI KERASAN

DREN KASTRATI DRITA

ERGYN RUSHITI

MEGASPORT

ELBER KEREKU LD

ROLAND MOLLAKUQE LD

MURAD LUBICEVA LD

ORKUN CIBO LD

AS PRISHTINA

SFERA

ERDIN ABAZXHIK LD KOSOVARI

SHARRI

ERDI VOKSHI NEW BASKET

MERTCAN OZEN NEW BASKET

FISNIK KEREK

AS PRISHTINA

RINOR DEDINCA LD

ENSAR BERISHA LD

BERI BASHA LD

ALTIN MORINA LD

