Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) njofton se, ka përfunduar afati kalimtar në basketboll te meshkujt për basketbollistët vendorë.
Sigal Prishtina ka rikthyer Jon Ismajlin nga Vëllaznimi, derisa me vendor u përforcua edhe me Arbër Sinanin, kurse Bashkimi u përforcua me Malcolm Armstead.
Klubet e elitës mund të transferojnë basketbollistë të huaj deri 72 orë para javës së 22-të të ProCredit Superligës. Ky mbetet njëri nga kampionatet më interesante në vitet e fundit, ku po zhvillohet luftë e ashpër për çdo pozitë.
Shumë transferime kishte në Ligën e Parë të Meshkujve, me skuadrat që synojnë elitën, derisa edhe Klubet e Ligës së Dytë të Meshkujve bën përforcime, varësisht nga synimet.
Transferimet
ProCredit Superliga
SIGAL PRISHTINA
1. JON ISMAJLI VËLLAZNIMI
2 ARBËR SINANI KEKU
BASHKIMI
MALCOM ARMSTEAD GO+PEJA
LIGA E PARË
ISTOGU
MIRLIND ZEKAJ
DRITA
ADHURIM ALIJAJ KERASAN
ALMIR DULLOVI KAÇANIKU
BARDH ISTREFI SIGAL PRISHTINA
DONAT REXHEPI KEKU
DREN KASTRATI KEKU
ELIOT PECI RAHOVECI 029
MERITON GASHI GJAKOVA
JARVIS DALE ËALKER SHBA
HADIS DURGUTI LD RAHOVECI
DREN DEDUSHAJ VËLLAZNIMI
ERIS ZENELI KEKU
ARDIAN IBISHI SIGAL PRISHTINA
PROTON CABLE PRIZRENI
BESIM BYTYQI LD
QËNDRIM AJAZAJ NEW BASKET
ERIS ZENELAJ GJAKOVA
ZYAN COLLINS SHBA
KEKU
ALTIN MORINA KOSOVARI
BEN BASHA AS PRISHTINA
LIS SADIKU KOSOVARI
ERVIN MULLALIU GOLDEN EAGLE YLLI
DENIS ABAZI
RENAT SYLEJMANI LD BORA
HALIM LEBOVCI LD BORA
NEW BASKET
FIS JASHARI LD
ARTI ISLAMAJ
ADIS GASHI RAHOVECI
KERASAN
NORIK BINQE
KOSOVARI
PARAART ZEQIRI VUSHTRRIA
TRIM ISNIQI KEKU
ELTON KRASNIQI AS PRISHTINA
QËNDRIM DEMI DRITA
LAURANT IBRAHIMI DRITA
BOREA
ELON HASANAJ LD GO+PEJA/ISTOGU
GJAKOVA
GENC MATOSHI BOREA
RONI KOSHI TURQI
LIGA E DYTË
VUSHTRRIA
ALBION IMERI KEKU
YLL NURADINI KERASAN
GRAMOS RAKATELI KERASAN
DREN KASTRATI DRITA
ERGYN RUSHITI
MEGASPORT
ELBER KEREKU LD
ROLAND MOLLAKUQE LD
MURAD LUBICEVA LD
ORKUN CIBO LD
AS PRISHTINA
SFERA
ERDIN ABAZXHIK LD KOSOVARI
SHARRI
ERDI VOKSHI NEW BASKET
MERTCAN OZEN NEW BASKET
FISNIK KEREK
AS PRISHTINA
RINOR DEDINCA LD
ENSAR BERISHA LD
BERI BASHA LD
ALTIN MORINA LD
