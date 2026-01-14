5.7 C
Prizren
E mërkurë, 14 Janar, 2026
type here...

Sport

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

By admin

Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) njofton se, ka përfunduar afati kalimtar në basketboll te meshkujt për basketbollistët vendorë.

Sigal Prishtina ka rikthyer Jon Ismajlin nga Vëllaznimi, derisa me vendor u përforcua edhe me Arbër Sinanin, kurse Bashkimi u përforcua me Malcolm Armstead.

Klubet e elitës mund të transferojnë basketbollistë të huaj deri 72 orë para javës së 22-të të ProCredit Superligës. Ky mbetet njëri nga kampionatet më interesante në vitet e fundit, ku po zhvillohet luftë e ashpër për çdo pozitë.

Shumë transferime kishte në Ligën e Parë të Meshkujve, me skuadrat që synojnë elitën, derisa edhe Klubet e Ligës së Dytë të Meshkujve bën përforcime, varësisht nga synimet.

Transferimet

ProCredit Superliga

SIGAL PRISHTINA                                                                                           

1. JON ISMAJLI            VËLLAZNIMI                                                                           

2 ARBËR SINANI          KEKU                                                                          

BASHKIMI                                                                                          

MALCOM ARMSTEAD  GO+PEJA                                                                                

LIGA E PARË                                                                                       

ISTOGU                                                                                              

MIRLIND ZEKAJ                                                                                              

DRITA                                                                                     

ADHURIM ALIJAJ  KERASAN                                                                           

ALMIR DULLOVI  KAÇANIKU                                                                           

BARDH ISTREFI  SIGAL PRISHTINA                                                                             

DONAT REXHEPI  KEKU                                                                                  

DREN KASTRATI  KEKU                                                                                   

ELIOT PECI RAHOVECI  029                                                                 

MERITON GASHI GJAKOVA                                                                            

JARVIS DALE ËALKER   SHBA                                                                          

HADIS DURGUTI     LD  RAHOVECI                                                                              

DREN DEDUSHAJ VËLLAZNIMI

ERIS ZENELI KEKU

ARDIAN IBISHI SIGAL PRISHTINA

PROTON CABLE PRIZRENI                                                                                         

BESIM BYTYQI  LD

QËNDRIM AJAZAJ NEW BASKET                                                                                

ERIS ZENELAJ   GJAKOVA                                                                                

ZYAN COLLINS SHBA

KEKU                                                                                      

ALTIN MORINA KOSOVARI                                                                             

BEN BASHA AS PRISHTINA                                                                             

LIS SADIKU KOSOVARI                                                                        

ERVIN MULLALIU GOLDEN EAGLE YLLI                                                                                  

DENIS ABAZI                                                                                       

RENAT SYLEJMANI    LD BORA                                                                       

HALIM LEBOVCI   LD    BORA                                                                          

NEW BASKET

FIS JASHARI      LD                                                                                           

ARTI ISLAMAJ                                                                                     

ADIS GASHI     RAHOVECI                                                                              

KERASAN                                                                                           

NORIK BINQE                                                                                     

KOSOVARI                                                                                          

PARAART ZEQIRI          VUSHTRRIA                                                                            

TRIM ISNIQI     KEKU                                                                          

ELTON KRASNIQI         AS PRISHTINA                                                                         

QËNDRIM DEMI          DRITA                                                                         

LAURANT IBRAHIMI    DRITA

BOREA                                                                                   

ELON HASANAJ           LD         GO+PEJA/ISTOGU                                                                              

GJAKOVA                                                                                            

GENC MATOSHI BOREA                                                                                  

RONI KOSHI TURQI                                                                             

LIGA E DYTË                                                                                       

VUSHTRRIA                                                                                        

ALBION IMERI  KEKU                                                                          

YLL NURADINI  KERASAN                                                                                

GRAMOS RAKATELI     KERASAN                                                                                

DREN KASTRATI           DRITA                                                                          

ERGYN RUSHITI                                                                                              

MEGASPORT                                                                                      

ELBER KEREKU   LD                                                                                         

ROLAND MOLLAKUQE     LD                                                                                       

MURAD LUBICEVA    LD                                                                                              

ORKUN CIBO     LD                                                                                          

AS PRISHTINA                                                                                                

SFERA                                                                                     

ERDIN ABAZXHIK   LD  KOSOVARI                                                                               

SHARRI                                                                                               

ERDI VOKSHI   NEW BASKET                                                                          

MERTCAN OZEN NEW BASKET                                                                                   

FISNIK KEREK

AS PRISHTINA

RINOR DEDINCA     LD

ENSAR BERISHA  LD

BERI BASHA  LD

ALTIN MORINA   LD

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

Më Shumë

Lajme

Vërshime të mëdha në Suharekë, bllokohen disa rrugë

Me reshjet që kanë nisur që mbrëmjen e së premtes, disa zona në Suharekë janë përfshirë sërish nga vërshimet, duke vështirësuar qarkullimin rrugor. Kryetari i...
Fokus

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se pas përfundimit të seancës dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë ndaj 39 të pandehurve, të njëjtit...

Krijojmë webfaqe për biznese

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Kuvendi Komunal i Prizrenit thërret mbledhjen e parë të rregullt më 16 janar

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

Bashkimi nis Kupën me fitore

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Restaurohet ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren

Junior 06 mposht Trepçën në Prizren

Bashkimi dënohet për sjellje të papranueshme të disa tifozëve: 3 ndeshje pa shikues në tribunën qëndrore dhe mbi 3 mijë euro gjobë

Ndërhyrje emergjente pas reshjeve, sanohen dëmet në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht

Totaj: Ka dëme nga vërshimet në Prizren, qeveria qendrore ka qëndruar anash

Vdes njëri nga të aksidentuarit e familjes nga Rahoveci që bëri aksident rrugës për Gjermani

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne