3.7 C
Prizren
E enjte, 15 Janar, 2026
type here...

Sport

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

By admin

Bashkimi i Prizrenit e ka marrë një fitore të madhe në udhëtim ndaj Vëllaznimit të Gjakovës, duke triumfuar me shifrat 72:81 në kuadër të Superligës së Kosovës në basketboll.

Dueli ishte mjaft i tensionuar, teksa në fillim të pjesës së dytë pati edhe një incident serioz në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë, ku një tifoz i Vëllaznimit nga tribunat ka goditur me shishe ndihmëstrajnerin e skuadrës së Bashkimit nga Prizreni, Bledar Gjeqaj.

Krijojmë webfaqe për biznese

Si pasojë e goditjes, Gjeqaj pësoi lëndim dhe u shtri në parket, duke shkaktuar reagime të menjëhershme nga stafet dhe zyrtarët e ndeshjes.

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Pas këtij incidenti, gjyqtari vendosi ta ndërpresë ndeshjen, për shkak të mungesës së sigurisë dhe pamundësisë për vazhdimin normal të takimit.

Megjithatë, më vonë rinisi ndeshja pas zbrazjes së tribunave, ndeshje e cila ishte mjaft interesante deri në fund, e që kulmoi me fitoren e mysafirëve me nëntë pikë dallim.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Më i miri në parket te fituesit ishte Dequon Lake, i cili realizoi 19 pikë, bëri tetë kërcime dhe një asistim, ndërsa Andrew Gordon ‘shkëlqeu’ te Vëllaznimi me 12 pikë dhe plot 15 kërcime, por që nuk mjaftuan për të shmangur humbjen.

Në takimin tjetër, Bora e mposhti Rahovecin 029 me shifrat 79:74.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit
Next article
Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Më Shumë

Fokus

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Në aksident ka ndodhur mbrëmë në rrugën Prizren-Prevallë. “Në rrugën Prizren-Prevallë si pasojë e ngricave ndodhi një aksident mes dy veturave, fatmirësisht pa të lënduar....
Lajme

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorin e DKA-së, Muhamet Morina dhe personelin e kësaj drejtorie, u takuan me drejtorët...

Situata e ujit në rajonin e Prizrenit: Ku mund të pihet dhe ku jo

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve”: U bë në përputhje me ligjin

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Bora ngrin Bashkimin në Prizren

Kryeprokurori i Prizrenit, Kryeziu: Në kohën e fundit kemi të bëjmë me raste të shumta të kokainës

Ndërprerje e ujit të pijes në disa zona të Prizrenit, shkak mungesa e energjisë elektrike

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne