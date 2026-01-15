Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Kryetari i Nëndegës së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Korishë të Prizrenit, Sadik Memaj, ka dhënë dorëheqje nga të gjitha funksionet e tij partiake, pas 25 vitesh angazhim në këtë subjekt politik.
Në një deklaratë publike, Memaj njofton se është tërhequr nga pozita e kryetarit të nëndegës, si dhe nga funksionet e anëtarit të Kryesisë dhe të Komisionit të Shëndetësisë të Degës së LDK-së në Prizren.
Sipas tij, ky vendim vjen si reagim ndaj mënyrës së, siç e cilëson, njëanshme dhe jotransparente të vendimmarrjes brenda strukturave lokale të partisë.
Ai tregon se Nëndega e Korishës ka qenë për vite me radhë një nga shtyllat kryesore të organizimit politik të LDK-së në Prizren, por se vendimet e fundit janë marrë pa konsultim me anëtarësinë dhe strukturat, duke cenuar parimet e demokracisë së brendshme.
“Vendimet e njëanshme dhe mungesa e dialogut kanë minuar besimin e aktivistëve dhe të mbështetësve,” thuhet në reagimin e Memajt.
Sipas tij, dorëheqja nuk paraqet largim nga LDK-ja, por një akt politik kundërshtimi ndaj centralizimit të vendimmarrjes dhe injorimit të zërit të bazës. Ai shton se nuk mund të jetë pjesë e një organizimi ku kontributi dhe angazhimi shumëvjeçar i anëtarëve nuk merren parasysh.
Memaj nënvizon se vendimi i tij është marrë në koordinim me anëtarësinë e nëndegës dhe në emër të parimit dhe përgjegjësisë politike ndaj qytetarëve që, sipas tij, kanë besuar në përfaqësimin e tyre.
