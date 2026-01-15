9.7 C
Prizren
E enjte, 15 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

By admin

Një incident i rrezikshëm është raportuar në fshatin Shirokë të Suharekës, ku dyshohet se një plumb qorr ka goditur një shtëpi private dhe ka shkaktuar dëme materiale.

Sipas informatave që Gazeta Sinjali ka mësuar nga burime të besueshme, rasti është raportuar më 14.01.2026 rreth orës 10:30 nga pronarja e shtëpisë, L. K, e cila ka njoftuar Policinë se në objektin e saj kishte vërejtur dëmtime në një roletë dhe në dritare.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore, krim-teknika dhe hetuesia, ku pas këqyrjes është konstatuar se një predhë dyshohet të ketë depërtuar fillimisht në roletë, më pas në xhamin e dritares dhe ka përfunduar në murin e brendshëm.

Brenda dhomës është gjetur edhe një predhë me kalibër ende të panjohur, e cila është sekuestruar si provë materiale.

 

Sipas të dhënave, shtëpia në fjalë është e pabanuar pasi është në proces renovimi, ndërsa ankuesja ka deklaruar se që nga data 29.12.2025 nuk ka qenë në atë shtëpi, pasi jeton në Suharekë.

Në konsultim me Prokurorin e Shtetit, rasti është iniciuar si “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”, ndërsa hetimet po vazhdojnë për identifikimin e personave të përfshirë.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes
Next article
Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Vdes një grua në Rahovec

Ka vdekur një grua në Rahovec, ku në raportin e policisë thuhet se të njëjtës i kishte rënë të fikët pasi është dërguar në...
Lajme

Totaj: Ka dëme nga vërshimet në Prizren, qeveria qendrore ka qëndruar anash

Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqit Totaj ka deklaruar se gjashtë familje janë evakuar për shkak se lumi “Drini i Bardh”, ka dal nga...

Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Haziz Hodaj sqaron dorëheqjen: Nuk jam larguar nga LDK-ja, por vetëm nga Kryesia

Avokati Yll Zekaj: 35 të ndaluarit po mbahen pa vendim pas skadimit të afatit ligjor

Vështirësi në komunikacion në disa akse rrugore në Malishevë pas reshjeve të dendura

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

10 mijë euro dëme, banori nga Malisheva ankohet se komuna nuk i vizitoi

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

I përkeqësohet gjendja njërit të dyshuar gjatë seancës për rastin e ‘zhvatjes’ së mbi 1 milion eurove nga BSK

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Restaurohet shtëpia e familjes Bërlajolli në Qendrën Historike të Prizrenit

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

Situata e ujit në rajonin e Prizrenit: Ku mund të pihet dhe ku jo

Lumi Toplluha del nga shtrati, vërshohet Samadrexha e Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne