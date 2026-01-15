9.7 C
Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar për emërimin e tre drejtorëve të rinj në ekzekutivin komunal, të cilët vijnë nga radhët e LDK-së.

Sipas njoftimit të Totajt, Sylejman Baxhaku është emëruar Drejtor i Shëndetësisë, Fatmir Memaj Drejtor i Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa Nderim Kadriaj Drejtor i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

“Me emërimin e tyre, sot iu bashkëngjitën ekipit tim Sylejman Baxhaku, në pozitën e Drejtorit të Shëndetësisë, Fatmir Memaj, në atë të Drejtorit të Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Nderim Kadriaj, në pozitën e Drejtorit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”, ka deklaruar Totaj.

Ndryshe, dje, Florent Ukaj është emëruar drejtor i Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, ndërsa Ajlin Shishko merr drejtimin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit./PrizrenPress.com/

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

