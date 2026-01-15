8.2 C
Prizren
E enjte, 15 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

By admin

Zhvillime të reja kanë ndodhur nga rasti tronditës në Prizren, ku më 5 janar dy grupe u konfliktuan me armë zjarri dhe si pasojë dy persona mbetën të plagosur.

Burime të Klankosova.tv bëjnë të ditur se Arlind Hoxha, njëri nga të dyshuarit e këtij rasti, është dorëzuar në Polici.

Kujtojmë se deri te kjo ngjarje kishte ardhur si pasojë e një mosmarrëveshje mes dy grupeve, ndërsa të gjithë të dyshuarit, sipas burimeve të Klankosova.tv, kanë të kaluar kriminale.

Rasti po hetohet në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren.

Shënim: Personi/personat e përmendur në këtë artikull, prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendet pa shenja jete një taksist në veturën e tij në Prizren, policia jep detaje
Next article
Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

Më Shumë

Lajme

Lumi Toplluha del nga shtrati, vërshohet Samadrexha e Suharekës

Si pasojë e reshjeve të dendura që kanë rënë gjatë ditëve të fundit në vend, edhe zona e Suharekës është prekur nga përmbytjet. Një pjesë...
Lajme

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorin e DKA-së, Muhamet Morina dhe personelin e kësaj drejtorie, u takuan me drejtorët...

Vdes njëri nga të aksidentuarit e familjes nga Rahoveci që bëri aksident rrugës për Gjermani

Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Dielli lind përjetësisht

Kërkohet burgim i përjetshëm për të dënuarin për krime lufte në Prizren, nesër seanca e Apelit

Vërshime të mëdha në Suharekë, bllokohen disa rrugë

Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

Përfundon numërimi i të gjitha votave, ky është rezultati përfundimtar

Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Ndërprerje e ujit të pijes në disa zona të Prizrenit, shkak mungesa e energjisë elektrike

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Krijojmë webfaqe për biznese

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne