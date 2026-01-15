Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Klubi i basketbollit Rahoveci 029 ka njoftuar se ka ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci me marrëveshje të dyanshme.
“Me marrëveshje të dyanshme kemi ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci. Për një sezon e gjysmë, trajneri Loci ishte pjesë e rëndësishme e historisë së inkuadrimit dhe zhvillimit të klubit tonë, duke dhënë kontribut të çmuar me përkushtim, profesionalizëm dhe punë të palodhshme”, thuhet në njoftimin e klubit.
Rahoveci 029 e ka falënderuar trajnerin Loci për angazhimin dhe korrektësinë e treguar gjatë kësaj periudhe, duke i uruar suksese dhe mbarësi në vazhdim të karrierës./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/