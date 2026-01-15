6.2 C
Prizren
Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Klubi i basketbollit Rahoveci 029 ka njoftuar se ka ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci me marrëveshje të dyanshme.

“Me marrëveshje të dyanshme kemi ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci. Për një sezon e gjysmë, trajneri Loci ishte pjesë e rëndësishme e historisë së inkuadrimit dhe zhvillimit të klubit tonë, duke dhënë kontribut të çmuar me përkushtim, profesionalizëm dhe punë të palodhshme”, thuhet në njoftimin e klubit.

Rahoveci 029 e ka falënderuar trajnerin Loci për angazhimin dhe korrektësinë e treguar gjatë kësaj periudhe, duke i uruar suksese dhe mbarësi në vazhdim të karrierës./PrizrenPress.com/

Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit ka përditësuar informacionet mbi situatën e pritjeve në pikat kufitare të Kosovës. Sipas të dhënave të fundit, mërgimtarët që...
Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve": U bë në përputhje me ligjin

Gjykata Themelore në Prizrenit ka reaguar ndaj avokatëve që po pretendojnë se35 të ndaluarit në rastin BKS po mbahen kundërligjshëm. Përmes një reagimi, kjo gjykatë...

Haziz Hodaj dorëhiqet nga Kryesia e LDK-së në Prizren, Fejzë Kabashi largohet nga partia

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Restaurohet ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Peja 03 fiton derbin, mposht Bashkimin

Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Junior 06 përballet me Trepçën në Prizren

"Civil War" nga Guns N' Roses kënga e të gjitha luftërave

Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

Vdes një grua në Rahovec

Vërshime të mëdha në Suharekë, bllokohen disa rrugë

