Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Basketbollisti i Golden Eagle Ylli, Lis Shoshi, ka qenë protagonisti kryesor i javës në ProCredit Superligën e Kosovës në Basketboll, duke u shpallur MVP pas një paraqitjeje mbresëlënëse, raporton PrizrenPress.

MVP i javës
Lis Shoshi (Golden Eagle Ylli)
20 pikë | 5 kërcime/asistime | 21 indeks

Top 5 i javës
Alex Hunter (Bora) – 20 pikë, 14 kërcime/asistime, 31 indeks
Batin Tuna (Trepça) – 21 pikë, 8 kërcime/asistime, 25 indeks
Antwan Scott (Golden Eagle Ylli) – 10 pikë, 14 kërcime/asistime, 22 indeks
Lis Shoshi (Golden Eagle Ylli) – 20 pikë, 5 kërcime/asistime, 21 indeks
Dequon Lake (Bashkimi) – 19 pikë, 9 kërcime/asistime, 20 indeks

