Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

Drejtoria e Shërbimeve Publike e Komunës së Rahovecit ka njoftuar se nesër, nga orët e hershme të mëngjesit, do të zhvillohen punime në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”.
“Nesër, nga orët e hershme të mëngjesit, do të zhvillohen punime në rrugën ‘Dëshmorët e Pashtrikut’ në Rahovec. Lusim qytetarët e nderuar që, gjatë kohës së realizimit të punimeve, të shfrytëzojnë rrugë alternative”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike.
Sipas këtij institucioni, punimet do të jenë të përkohshme dhe kanë për qëllim sanimin e rrugës deri në përmirësimin e plotë të saj.
“Gjatë këtij viti, kjo rrugë është e planifikuar të shtrohet me asfalt”, theksohet më tej në njoftim./PrizrenPress.com/
