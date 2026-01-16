5.3 C
Prizren
E shtunë, 17 Janar, 2026
Siguri

500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

By admin

Një shumë prej 500 eurosh që dyshohet se është e falsifikuar është sekuestruar në Prizren, pasi është deponuar në një bankë.

Policia po heton rastin.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

