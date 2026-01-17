I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Një person është arrestuar dje në Vërmicë pasi kishte tentuar t’i japë 5 euro ryshfet zyrtarit policor.
I dyshuari është dërguar në mbajtje, tha policia.
“SPK. Vermicë 16.01.2026 – 16:15. Është arrestuar i dyshuari për shkak se zyrtarit policor në pikë kufitare i kishte ofruar 5 euro ryshfet. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren