I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

By admin

Një person është arrestuar dje në Vërmicë pasi kishte tentuar t’i japë 5 euro ryshfet zyrtarit policor.

I dyshuari është dërguar në mbajtje, tha policia.

“SPK. Vermicë 16.01.2026 – 16:15. Është arrestuar i dyshuari për shkak se zyrtarit policor në pikë kufitare i kishte ofruar 5 euro ryshfet. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”.

500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren
44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

