Çikat e Bashkimit kërkojnë fitore ndaj Penzës

By admin

Çikat e Bashkimit do të presin sot skuadrën e Penzës në kuadër të xhiros së 13-të të Superligës së Femrave në basketboll.

Ndeshja zhvillohet në Qendrën Sportive “Sezai Surroi” me fillim nga ora 17:00, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase, e renditur në vendin e dytë me 8 fitore dhe 2 humbje, synon të ruajë ritmin e lartë të rezultateve dhe të vazhdojë garën për kreun e tabelës. Në anën tjetër, Penza renditet në vendin e pestë me 4 fitore dhe 6 humbje dhe kërkon pikë të rëndësishme për të përmirësuar pozitën në kampionat./PrizrenPress.com/

