4.8 C
Prizren
E shtunë, 17 Janar, 2026
type here...

Fokus

Kandidatit për deputet të PDK-së i hiqen më shumë se 3 mijë vota vetëm në Komunën e Prizrenit

By admin

Vota për kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren në zgjedhjet e 28 dhjetorit është devijuar ndjeshëm në numërimin e parë, sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nga procesi i rinumërimit të 109 vendvotimeve deri tash, vetëm në këtë komunë janë të paktën pesë kandidatë me më shumë se nga 1000 vota të numëruara rrejshëm paraprakisht.

Listës i prin Fetah Paçarizi. Në rinumërimin e deritashëm ai del se në Qendrën Komunale të Numërimit kishte përfituar 3334 vota më shumë se që kishte në realitet.

Gjatë numërimit fillestar del se 1706 vota i janë shtuar edhe Nait Hasanit. Arianit Çollakut i ishin shtuar 1197, Kujtim Gashit 1181 e Luljeta Veselaj Gutajt 1027.

Ndërkaq më së shumti vota i ishin hequr rrejshëm në numërimin e parë Uran Ismailit (445), Arian Tahirit (331), Vlora Çitakut (262), Përparim Grudës (240) e Jona Hoxhajt (206).

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Më Shumë

Lajme

Reshjet atmosferike dëmtuan rrugën nacionale Zhur-Dragash|Video

Rruga Prizren-Dragash është dëmtuar nga reshjet atmosferike të ditëve të fundit. Ky segment rrugor është mjaft i frekuentuar, ndërsa banorët lokalë ankohen për vështirësitë...
Lajme

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit ka përditësuar informacionet mbi situatën e pritjeve në pikat kufitare të Kosovës. Sipas të dhënave të fundit, mërgimtarët që...

Junior 06 mposht Trepçën në Prizren

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Doli nga shtypi libri i profesorit Musa Sabedini, “Gazetaria Hulumtuese: Misioni, rreziqet, etika dhe sfidat profesionale”

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Parashikimi i motit: Java nis me -12 gradë Celsius

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Ylli fiton përballjen ndaj prishtinasve në kryeqytet

Çikat e Bashkimit kërkojnë fitore ndaj Penzës

Dy raste të hetimit të vdekjes në Prizren, trupat dërgohen për obduksion

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne