Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

By admin

Çikat e Bashkimit kanë shënuar fitore të rëndësishme ndaj Penzës me rezultat 75:72 (17:14, 19:19, 17:20, 22:19), në një ndeshje shumë të fortë dhe me emocione deri në sekondat e fundit, raporton PrizrenPress.

Ndeshja ishte e balancuar gjatë gjithë kohës, me Penzën që disa herë kaloi në epërsi falë lojës së mirë të C. Denise. Megjithatë, Bashkimi reagoi fuqishëm në çerekun e katërt, ku me gjuajtje të sakta nga distanca dhe mbrojtje të fortë arriti ta rikthejë avantazhin. Pikët vendimtare në minutën e fundit dhe menaxhimi i qetë i topit i siguruan fitoren vendasve.

N. Bohanon ishte më e dalluara te Bashkimi me 27 pikë dhe 11 kërcime, ndërsa A. Mead kontribuoi me 23 pikë, 7 kërcime dhe 4 asistime. Paraqitje të mirë pati edhe S. Daci me 17 pikë dhe 15 kërcime.

Te Penza, më efikasja ishte C. Denise me 32 pikë, 7 asistime dhe 11/13 nga gjuajtjet e lira, ndërsa T. Rose shtoi 18 pikë dhe 8 kërcime, por kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen./PrizrenPress.com/

Kandidatit për deputet të PDK-së i hiqen më shumë se 3 mijë vota vetëm në Komunën e Prizrenit
Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

