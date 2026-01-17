4.2 C
Prizren
E shtunë, 17 Janar, 2026
type here...

Lajme

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

By admin

Nesër pritet të ketë më shumë intervale me diell dhe më shumë kthjellime, duke u shpërndarë vranësirat.

Kështu ka njoftuar Mendimi për Motin. Aty shtohet edhe se, mot i kthjellet parashihet të jetë edhe gjatë javës tjetër, edhe pse, temperaturat do të jenë më të ulëta.

Postimi:

Përgjatë ditës së shtunë vransirat do të mbulojnë pjesën më të madhe të vendit,  Herë herë vransirat largohen për të lejuar rreze dielli të depërtojnë në sipërfaqe.  Nuk përjashtohen mundësi që përreth zonave malore të ketë edhe ndonjë rrebesh të dobët dëbore më vonë duke shkuar nga mbrëmja.  Temperaturat në rënie, minimalet zbresin në -2C e 2C, e ato maksimale shkojnë deri në 4C e 6C.  Frynë erë e lehtë dhe mesatare nga verilindja 3-8m/s.

Me kalimin në ditën e diel, vransirat parashihet të shpërndahen, e të ketë më shumë kthjellime dhe intervale me diell.  Mot stabil me më shumë kthjellime po parashihet ditëve të para të javës vijuese, megjithëse me temperatura të ulëta.  Minimalet zbresin deri në -7C e -8C, ndërsa maksimalet shkojnë deri në 3C e 4C.  Ditën e mërkurë shfaqen kushte për reshje të dobëta dëbore, ndërkohë që temperaturat po mbesin të ulëta.  Frynë erë e lehtë dhe mesatare verilindore e lindore 3-8m/s, nga dita e martë me hove mbi 10m/s.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren
Next article
Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren

Më Shumë

Lajme

Parashikimi i motit: Java nis me -12 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se pas reshjeve rekorde që e kanë përfshirë pothuajse të gjithë territorin e vendit, situata meteorologjike është stabilizuar...
Fokus

Kandidatit për deputet të PDK-së i hiqen më shumë se 3 mijë vota vetëm në Komunën e Prizrenit

Vota për kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren në zgjedhjet e 28 dhjetorit është devijuar ndjeshëm në numërimin e parë, sipas të...

Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

Ylli fiton përballjen ndaj prishtinasve në kryeqytet

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

Dy persona arrestohen në Prizren, slumuan fizikisht një person brenda lokalit të tij

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Ismet Peja dhe Porta e Sazanit

Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne