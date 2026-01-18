Rinumërimi i votave, reagon ashpër Anton Quni: Më është njollosur personaliteti dhe karriera

Deputeti i zgjedhur i LDK-së, Anton Quni ka reaguar pasi rinumërimi i votave ka nxjerrë në pah parregullësi dhe prekje të votave për disa kandidatë.
Ai thotë se nuk ka kërkuar, inkurajuar apo asistuar në asnjë formë devijimin e vullnetit të qytetarëve.
Quni ka thënë se përmes këtij operacionit, i është njollosur personaliteti dhe karriera dhe se përfshirja e emrit të tij në skema të tilla manipuluese është një goditje e rëndë për dinjitetin dhe besueshmërinë që ka ndërtuar me vite para elektoratit.
