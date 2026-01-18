1.7 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Lajme

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për deputet, Fetah Paçarizi, ka reaguar pasi që pas rinumërimit të njëjtit i janë larguar afro gjashtë mijë vota.

Krijojmë webfaqe për biznese

Paçarizi me anë të një postimi në ‘Facebook’ ka deklaruar se distancohet nga “çdo keqpërdorim apo manipulim që mund të jetë bërë në emrin tim ose në dëm të votës së lirë”.

Ajo që po ndodh gjatë procesit të rinumërimit të votave nga KQZ është serioze dhe shqetësuese. Kjo situatë ngre dyshime të arsyeshme mbi integritetin e numërimit dhe rinumërimit dhe cenon drejtpërdrejt besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor“, ka deklaruar ai.

Paçarizi ka kërkuar rinumërim të plotë të votave në mbarë vendin.

Prokuroria e Shtetit ka detyrim ligjor dhe moral të nisë hetime të plota, të pavarura dhe profesionale. Njëkohësisht, KQZ, si organ i pavarur kushtetues, duhet të japë llogari publike dhe të ofrojë prova të qarta për ligjshmërinë dhe korrektësinë e veprimeve të saj. Pavarësia institucionale nuk nënkupton mungesë përgjegjësie“.

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se përmes një shkrese nga kryeprokurori i kësaj prokurorie, Petrit Kryeziu, ka autorizuar Policinë e Kosovës që të identifikojë keqpërdoruesit e besimit të qytetarëve në zgjedhjet e parakohshme të 29 dhjetorit.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave
Next article
Iu “avulluan” mijëra vota, reagon Kujtim Gashi: Distancohem nga kjo praktikë!

Më Shumë

Fokus

Krusha e Madhe, plagë e hapur e gjenocidit

241 varre, prej tyre 64 pa emër, artefakte të krimit serb mbi popullatën civile, fotografi, intervista të shkruara dhe 200 videoincizime janë argumentet e...
Fokus

Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, pret një performancë të mirë  të  qeverisjes  në këtë mandat. Ai tregon se  procesi i krijimit dhe funksionalizimit të strukturave...

Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

Derbi në Mitrovicë

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Goditen me veturë dy këmbësorë në Prizren

Fillon procesi mësimor në Suharekë, kryetari Muharremaj uron nxënësit dhe mësimdhënësit

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne