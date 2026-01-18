1.7 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Lajme

Iu “avulluan” mijëra vota, reagon Kujtim Gashi: Distancohem nga kjo praktikë!

By admin

Kandidati për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Kujtim Gashi, ka reaguar përmes një postimi në facebook lidhur me procesin zgjedhor dhe zhvillimet gjatë rinumërimit të votave, duke vënë theksin te rëndësia e ruajtjes së dinjitetit dhe besimit në demokraci.

Gashi theksoi se pavarësisht rëndësisë që ka rezultati zgjedhor, mbi të gjitha qëndron integriteti personal, politik dhe institucional. Ai shpreh shqetësimin për ndryshimet e vërejtura gjatë rinumërimit të votave, duke nënvizuar se distancohet plotësisht nga çdo veprim apo praktikë që mund të cenojë integritetin e procesit zgjedhor.

Krijojmë webfaqe për biznese

“Mbi çdo rezultat zgjedhor qëndron ruajtja e dinjitetit personal, politik dhe institucional. Rezultati ka rëndësinë e vet, por besimi në demokraci është themeli i çdo procesi të drejtë.

Si kandidat, kam ndjekur me shqetësim ndryshimet e vërejtura gjatë rinumërimit të votave, duke theksuar njëkohësisht se distancohem plotësisht nga çdo veprim apo praktikë që cenon integritetin e procesit zgjedhor. Çdo paqartësi dëmton besimin e qytetarëve dhe kërkon sqarim të plotë institucional”, ka shkruar Gashi.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

 

Sipas tij, vetëm përmes sqarimit të plotë të çdo dileme dhe respektimit të vullnetit të votuesve deri në numërimin e kutisë së fundit mund të forcohet demokracia në vend.

“Kërkimi i transparencës dhe llogaridhënies është detyrim qytetar. Vetëm përmes sqarimit të plotë dhe respektimit të vullnetit të votuesit mund të forcojmë demokracinë dhe të heqim çdo dilemë deri në numërimin e kutisë së fundit.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

 

Unë do të vazhdoj të qëndroj në anën e dinjitetit, drejtësisë dhe demokracisë, me përgjegjësi të plotë ndaj qytetarëve. Sepse politika nuk është vetëm rezultat, por edhe shembull”, ka shkruar Gashi.

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi
Next article
Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Më Shumë

Fokus

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Sot, në Amfiteatrin e Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, u mbajt Akademia Përkujtimore për Prof. Dr. Sabahajdin Cenën, e organizuar nga...
Lajme

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Një person ka vdekur të hënën pasdite në Prizren, ka bërë të ditur Policia e Kosovës. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, viktima ishte dërguar në...

Komuna e Malishevës hap afatin për raportimin e dëmeve nga vërshimet

Aktakuzë ndaj shtetasit shqiptar për kultivim të drogës në Malishevë

Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren

Ylli fiton përballjen ndaj prishtinasve në kryeqytet

Ndërhyrje emergjente pas reshjeve, sanohen dëmet në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Bashkimi–Rahoveci, duel me objektiva të ndryshme në Prizren

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Akademia e Filmit Evropian përkujton Enver Petrovcin në ceremoninë EFA në Berlin

Derbi në Mitrovicë

Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit

Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Reshjet atmosferike dëmtuan rrugën nacionale Zhur-Dragash|Video

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne