1.7 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Lajme

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

By admin

Prej 1 deri në 5 vjet burgim parashihen në Kodin Penal të Republikës së Kosovës për ata që zbulohen se kanë futur duart në rezultatet e zgjedhjeve. Dënimet me burgim parashihen në dy pika të nenit 216 të këtij dokumenti

Teksa me rinumërimin e pjesshëm të votave për kandidatë brenda subjekteve politike janë shtuar mospërputhjet e rezultateve e me këto edhe thirrjet për rinumërim të plotë në nivel vendi, është Kodi Penal i Republikës së Kosovës që parasheh dënime deri në pesë vjet burgim për ata që deformojnë vullnetin qytetar.

Krijojmë webfaqe për biznese

Janë dy pika të nenit 216 të këtij dokumenti, që parashohin burgime për futjen e duarve në vota. Në pikën 1 parashihet burgim nga 1 deri në 3 vjet.

“Kushdo që shton, heq apo fshin votat apo nënshkrimet, regjistron në mënyrë të pasaktë votën apo rezultatet e zgjedhjeve në dokumentet zgjedhore, ose publikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve apo të votimit që nuk i përgjigjen votimit të vërtetë, ose në ndonjë mënyrë tjetër falsifikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve, dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet”, thuhet në Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

E në pikën 2 të këtij neni, dënimi me burgim shkon deri në pesë vjet.

“Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit Zgjedhor ose ndonjë person tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet, kryerësi dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesë (5) vjet”.

Dënime me burgim tashmë janë shqiptuar për vjedhje të votave e manipulim të rezultateve nga zgjedhjet e kaluara./Koha.net

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Iu “avulluan” mijëra vota, reagon Kujtim Gashi: Distancohem nga kjo praktikë!
Next article
Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Më Shumë

Lajme

Ndërhyrje emergjente pas reshjeve, sanohen dëmet në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht

Pas reshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë territorin e Komunës së Rahovecit, janë shkaktuar dëmtime në infrastrukturën publike në disa zona. Me...
Fokus

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)...

Ylli fiton përballjen ndaj prishtinasve në kryeqytet

Aktakuzë ndaj shtetasit shqiptar për kultivim të drogës në Malishevë

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Ajlin Shishko- Hajdari emërohet drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne