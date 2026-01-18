0.4 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Lajme

Kryeziu: Kandidatët po distancohen por vështirë të besohet se komisionerët kanë manipuluar nga simpatia apo dashuria

By admin

Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka deklaruar se shumë kandidatë që kanë përfituar mijëra vota të shtuara në mënyrë të paligjshme nga komisionerë zgjedhorë, po distancohen publikisht nga këto veprime, duke pretenduar se votat u janë shtuar pa dijeninë e tyre.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/4294222634125257

Ai përmes një statusi në Facecook tha se në raste kur ka dyshime për vepra penale, përfshirë krimin zgjedhor, është normale që individët të shpallen të pafajshëm deri në përfundimin e procedurave ligjore.

Krijojmë webfaqe për biznese

Sipas tij, institucionet e drejtësisë duhet të zhvillojnë hetime të plota, të pavarura dhe të paanshme, në mënyrë që përmes ndëshkimit të përgjegjësve të garantohet sundimi i ligjit dhe të rikthehet besimi i qytetarëve në integritetin e zgjedhjeve dhe demokracinë.

“:Shumë kandidatë që kanë përfituar mijëra vota të shtuara në mënyrë të paligjshme nga komisionerë zgjedhorë, po distancohen publikisht nga këto veprime, duke deklaruar se votat në fjalë u janë shtuar pa dijeninë e tyre. Në situata kur ka dyshime për vepra penale, përfshirë krimin zgjedhor, është e pritshme që individët të deklarohen të pafajshëm deri në përfundimin e procedurave ligjore”, tha i.

“Megjithatë, pa paragjykuar përgjegjësitë individuale dhe duke respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë, mbetet e vështirë të besohet se komisionerët kanë ndërmarrë veprime të manipulimit masiv vetëm mbi bazën e simpatisë personale apo ‘dashurisë’ për kandidatë të caktuar, pa dijeninë, nxitjen, korruptimin apo ndërlidhjen me interesa të caktuara.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Në këtë kontekst, është detyrë e institucioneve të drejtësisë që të hetojnë në mënyrë të plotë, të pavarur dhe të paanshme të gjitha rrethanat e procesit zgjedhor, përfshirë motivet, format dhe autoritetin e ndikimit. Vetëm përmes një hetimi të mirëfilltë dhe ndëshkimit penal të të gjithë atyre që rezultojnë të përfshirë, mund të garantohet sundimi i ligjit dhe të rikthehet besimi i qytetarëve në integritetin e zgjedhjeve dhe në demokraci”, deklaroi ai.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja
Next article
Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Më Shumë

Sport

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Klubi i basketbollit Rahoveci 029 ka njoftuar se ka ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci me marrëveshje të dyanshme. “Me marrëveshje të dyanshme kemi ndërprerë...
Lajme

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Avokati Besnik Berisha ka reaguar pas autorizimit nga Prokuroria në Prizren për hetime të vjedhjeve të votave brendapartiake, ku më së shumti rezulton të...

Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

Pas Roberto-s edhe Amarildo Bakaj fiton meçin/ Boksieri shqiptar e mposht kundërshtarin italian

Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit

Prekëse: Prezantuesja e RTK-së nuk arriti t’i mbante lotët teksa jepte lajmin për përkujtimin e masakrës në Krushë të Madhe ku ia vranë babain

Kandidatit për deputet të PDK-së i hiqen më shumë se 3 mijë vota vetëm në Komunën e Prizrenit

Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Totaj priti drejtuesit e KBI-së në Prizren, rikonfirmohet bashkëpunimi institucional

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Krusha e Madhe, plagë e hapur e gjenocidit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne