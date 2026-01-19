3 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Lajme

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

By admin

Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe në disa rajone me vranësira të pakta. Do të jetë mjaft ftohtë sidomos mëngjesi pritet të jetë me acar me temperatura që pritet të zbresin nga -5 deri në -9 gradë Celsius.

Gjatë ditës do të fryjnë erëra të ftohta nga verilindja dhe temperaturat maksimale pritet të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius.

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi sot pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Në shumicën e rasteve do të ketë vetëm diell, kurse vranësira lokale vetëm në pjesë në juglindje të Shqipërisë dhe pak në jug të Maqedonisë së Veriut.

Të martën na pret mot me acar në mëngjes. Gjatë ditës vranësira përfshijnë së pari juglindjen dhe jugun e Shqipërisë ku në mbrëmje do të ketë reshje bore. Pastaj vranësirat do të përhapen në pjesë tjera të rajonit. Reshjet e borës që së pari do të fillojnë në jug dhe juglindje të Shqipërisë gjatë natës do të përfshijnë pjesë tjera të Shqipërisë nga lindja dhe shumë pjesë në nga perëndimi i Maqedonisë së Veriut. Deri në mëngjesin e së mërkurës fjolla bore priten edhe në Kosovës.

Të mërkurën na pret mot i vranët dhe me riga shiu e fjolla bore.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?
Next article
Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

Më Shumë

Lajme

Ndërprerje e ujit të pijes në disa zona të Prizrenit, shkak mungesa e energjisë elektrike

Si pasojë e ndërprerjes së energjisë elektrike pa paralajmërim, në disa zona të Prizrenit është ndërprerë furnizimi me ujë të pijes. Lajmin e ka...
Lajme

Iu “avulluan” mijëra vota, reagon Kujtim Gashi: Distancohem nga kjo praktikë!

Kandidati për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Kujtim Gashi, ka reaguar përmes një postimi në facebook lidhur me procesin zgjedhor dhe...

Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Reshjet atmosferike dëmtuan rrugën nacionale Zhur-Dragash|Video

Gjendet pa shenja jete një taksist në veturën e tij në Prizren, policia jep detaje

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren

Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

Kryeziu: Kandidatët po distancohen por vështirë të besohet se komisionerët kanë manipuluar nga simpatia apo dashuria

Prekëse: Prezantuesja e RTK-së nuk arriti t’i mbante lotët teksa jepte lajmin për përkujtimin e masakrës në Krushë të Madhe ku ia vranë babain

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Prizreni përkujton viktimat e gjenocidit serb me ndezje qirinjsh në “Shadërvan”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne