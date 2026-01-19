3 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
Lajme

Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

By admin

Komuna e Rahovecit ka njoftuar qytetarët se më 19 janar 2026 do të realizohet transporti i komponentëve të turbinave të erës nëpër rrugët përkatëse të qytetit të Rahovecit dhe fshatit Zatriq, në kuadër të projektit të kompanisë investuese “EV Wind Park”.

Sipas njoftimit zyrtar, për shkak të përmasave të mëdha të mjeteve dhe makinerisë transportuese, qarkullimi mund të jetë më i ngadalshëm se zakonisht dhe mund të ketë vonesa të përkohshme për pjesëmarrësit e tjerë në trafik.

“Për të shmangur ngarkesën dhe për të rritur sigurinë, lusim qytetarët që, aty ku është e mundur, të përdorin rrugë alternative dhe të planifikojnë paraprakisht lëvizjet e tyre gjatë kësaj dite”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, nga Komuna e Rahovecit dhe investitori u bëhet thirrje qytetarëve që të respektojnë udhëzimet e Policisë dhe të personelit përcjellës gjatë procesit të transportit.

“Ju lutemi të mbani distancë të sigurt nga kolona e transportit dhe të shmangni ndalimin apo parkimin në segmentet e ngushta të rrugës, ku transporti ka nevojë për hapësirë shtesë”, theksohet më tej në njoftim.

Komuna e Rahovecit ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin, duke theksuar se ky projekt është në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe investimeve në energjinë e rinovueshme. /Telegrafi/

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit
Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Lajmet e Fundit

