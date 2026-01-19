3 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Kanosi dhe sulmoi qytetarin, i dyshuari në Prizren kapet me pushkë dhe pistoletë

By admin

Një person është arrestuar pasi dyshohet se kishte kanosur dhe sulmuar një tjetër qytetar, duke prezantuar gjatë incidentit një pistoletë.

Rasti ka ndodhur në fshatin Randobravë të Prizrenit.

Njësitë policore reaguan menjëherë ndaj rastit dhe, me urdhër të prokurorit, bastisën shtëpinë e të dyshuarit, ku janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me 30 fishekë, një pushkë gjuetie dhe një pushkë automatike.

Pas inicimit të rastit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet vazhdojnë.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet
Next article
Nait Hasani me reagim: Votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im

Më Shumë

Sport

Ylli fiton përballjen ndaj prishtinasve në kryeqytet

Golden Eagle Ylli ka fituar ndaj Sigal Prishtinës në kryeqytet në kuadër të javës së 15-të të ProCredit Superligës me rezultat 94:82 (26:14, 17:30,...
Lajme

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Evidentimi i “dallavereve” me vota në procesin e rinumërimit të pjesshëm të votave për kandidatët kanë nxitur reagime të shumta. Ndryshimi i votave për shumë...

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë të Hasit, një nga monumentet më të vjetra në Kosovë

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Shkrimtari i shquar Fatos Kongoli feston sot 82-vjetorin e lindjes

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Pas Roberto-s edhe Amarildo Bakaj fiton meçin/ Boksieri shqiptar e mposht kundërshtarin italian

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

Goditen me veturë dy këmbësorë në Prizren

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Gjendet pa shenja jete një taksist në veturën e tij në Prizren, policia jep detaje

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne