3 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Lajme

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

By admin

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorët e drejtorive, ka mbajtur takim me komisionin komunal për regjistrimin dhe vlerësimin e dëmeve nga vërshimet e fundit.

Latifi ka njoftuar se në këtë takim është diskutuar për ecurinë e procesit të vlerësimit dhe për përgatitjen e raportit përfundimtar.

“Së bashku me drejtorët e drejtorive, mbajtëm takim me komisionin komunal për regjistrimin dhe vlerësimin e dëmeve nga vërshimet e fundit, ku diskutuam për ecurinë e procesit të vlerësimit dhe për përgatitjen e raportit përfundimtar”, shkruan ai, në llogarin e tij në Facebook.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj për keqpërdorimin e votave në Prizren: Kjo nuk është PDK-ja për të cilën kemi punuar
Next article
Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Më Shumë

Lajme

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorin e DKA-së, Muhamet Morina dhe personelin e kësaj drejtorie, u takuan me drejtorët...
Fokus

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Një person është arrestuar dje në Vërmicë pasi kishte tentuar t’i japë 5 euro ryshfet zyrtarit policor. https://prizrenpress.com/krijojme-webfaqe-per-biznese/ I dyshuari është dërguar në mbajtje, tha policia. “SPK....

Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Ndërprerje e ujit të pijes në disa zona të Prizrenit, shkak mungesa e energjisë elektrike

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Haziz Hodaj dorëhiqet nga Kryesia e LDK-së në Prizren, Fejzë Kabashi largohet nga partia

Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne