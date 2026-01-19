3 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Sport

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

By admin

Mesfushori i Augsburgut, Elvis Rexhbeçaj, e ka regjistruar golin e parë këtë edicion në Bundesligën gjermane.

Rexhbeçaj shënoi gol në barazimin 2:2 të Augsburgut në shtëpi ndaj Freiburgut. Ndeshja i takoi xhiros së 18-të.

Rexhbeçaj në lojë u inkuadrua nga fillimi i pjesës së dytë, kurse golin për 2:0 e realizoi në minutën e 49-të. Ai realizoi gol të bukur me kokë nga afërsia.

Golin e parë për vendësit e shënoi Alexis Claude-Maurice.

Për Rexhbeçajn ishte paraqitja e 16-të në të gjitha garat.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet
Next article
Shpallet në kërkim Egzon Reshani, i dyshuari për tentim vrasjen në Prizren

Më Shumë

Lajme

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj tha se procesi mësimor i gjysmëvjetorit të dytë ka nisur sipas planifikimit në të gjitha shkollat. Sipas saj,...
Sport

Derbi në Mitrovicë

ProCredit Superliga vazhdon me super ndeshje edhe në mesjavë. Të mërkurën do të zhvillohen dy ndeshje shumë interesante. Bora do të ndeshet me Rahoveci...

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Goditen me veturë dy këmbësorë në Prizren

Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

Ajlin Shishko- Hajdari emërohet drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren

Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja

Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Kryeziu: Kandidatët po distancohen por vështirë të besohet se komisionerët kanë manipuluar nga simpatia apo dashuria

Pas Roberto-s edhe Amarildo Bakaj fiton meçin/ Boksieri shqiptar e mposht kundërshtarin italian

Totaj priti drejtuesit e KBI-së në Prizren, rikonfirmohet bashkëpunimi institucional

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne