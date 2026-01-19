Reagon kandidatja e PDK-së në Prizren: Jam më e dëmtuara, më janë hequr votat e familjes

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen.
Nga 914 vendvotime që kanë shkuar në rinumërim, deri tani janë numëruar rreth 94 për qind e tyre.
Sipas të dhënave paraprake, në listën e PDK-së po vërehen mospërputhje të theksuara në numrin e votave për disa kandidatë, çka ka ngritur shqetësime për manipulim të mundshëm gjatë procesit fillestar të numërimit.
Lidhur me këtë ka reaguar edhe kandidatja për deputete nga kjo parti, Jona Hoxhaj. Ajo ka thënë se është më e dëmtuar në këtë proces, madje sipas saj janë hequr edhe votat e familjës së saj.
Postimi i plotë i saj:
Si ish kandidate për deputete dhe aktiviste e partisë, e dënoj plotësisht aktin e manipulimit të votave dhe parregullsitë që u evidentuan nga procesi i rinumërimit të votave në Prizren.
Është i papranueshëm çdo devijim i vullnetit qytetar dhe çdo cenim i votës, e cila është një e drejtë themelore e secilit qytetar.
Vota e familjarëve të mi, e miqve, shoqeve e shokëve të mi, e bashkëpartiakëve të mi është prekur, është tjetërsuar dhe, në mënyrë të padrejtë, më është hequr. Kjo është një padrejtësi jo vetëm ndaj meje, por ndaj secilit që besoi dhe shprehu vullnetin e tij demokratik.
Ndihem thellësisht falënderuese për mbështetjen nga secili prej jush që më keni shkruar gjatë kësaj periudhe.
Duke qenë kandidatja më e dëmtuar nga lista e Prizrenit, kushdo që mban përgjegjësi për këtë dëm ka cenuar drejtpërdrejt të drejtën e njerëzve që besuan tek unë për të shprehur lirshëm vullnetin e tyre.
Ky proces më motivon edhe më shumë të punoj më fort, drejtë, me dinjitet dhe, mbi të gjitha, të ec me kokën lart. Rruga që kam zgjedhur është e gjatë dhe standardi që ndjek është i lartë.
Besoj se PDK-ja sikur në historinë e saj shumëvjecare politike, do të di ta adresojë përgjegjësinë, llogaridhënien dhe rikthej besimin qytetar. Demokrcia është e shenjtë dhe si të tillë e kemi të gjithë për obligim ta mbrojmë dhe kultivojmë.
E juaja,
Jona
