Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Gjykata ka bërë të ditur se më 09.01.2026, pas përpilimit të vendimit të plotë në formë të shkruar, publiku dhe mediat do të njoftohen zyrtarisht për vendimin e marrë, ndërsa palët në procedurë do ta pranojnë vendimin përmes dorëzimit fizik dhe adresave elektronike.
