3.8 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

By admin

Sipas njoftimit të gjykatës, seanca dëgjimore është mbajtur brenda afatit ligjor prej 48 orësh nga momenti i arrestimit, konform nenit 162 të Kodit të Procedurës Penale.Gjykatësi i procedurës paraprake ka konstatuar në procesverbal se, deri në nxjerrjen e aktvendimit, të pandehurit mund të mbahen nën ndalim.

Gjykata ka bërë të ditur se më 09.01.2026, pas përpilimit të vendimit të plotë në formë të shkruar, publiku dhe mediat do të njoftohen zyrtarisht për vendimin e marrë, ndërsa palët në procedurë do ta pranojnë vendimin përmes dorëzimit fizik dhe adresave elektronike.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Junior 06 përballet me Trepçën në Prizren
Next article
Lumi Toplluha del nga shtrati, vërshohet Samadrexha e Suharekës

Më Shumë

Sport

Ylli fiton betejën e parë

Golden Eagle Ylli ka fituar në Mitrovicë ndaj Trepcës me shifrat 99:102 (26:24, 25:23, 26:32, 22:23) në çerekfinalen e parë të Kupës së Kosovës. Pas...
Fokus

Reshjet e mëdha në autostradën Prizren–Prishtinë bllokojnë trafikun

Reshjet e dendura të shiut që nisën mbrëmë në Kosovë vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa në autostradën Prizren–Prishtinë, veçanërisht në afërsi të aeroportit, për...

Bora fiton çerekfinalen e parë

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në disa qytete të Kosovës, në pranga disa të dyshuar

Mazreku dhe Berisha dyshohen se iu lëshuan qytetarëve para në emër të sigurimeve e një pjesë të tyre e morën vetë

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Turbullira në burimet e ujit, qytetarët paralajmërohen të mos përdorin ujin për pije në Prizren, Suharekë e Malishevë

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Bashkimi dënohet për sjellje të papranueshme të disa tifozëve: 3 ndeshje pa shikues në tribunën qëndrore dhe mbi 3 mijë euro gjobë

Liria pranë mbrojtësit me përvojë nga Superliga

Plagosja në Prizren, identifikohen tre të dyshuar – u arratisën me veturë

Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

Bashkimi reagon ndaj incidentit në Prizren: Hedhja e sendeve në parket është e papranueshme

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në gjithë Kosovën, Kryeziu: Target i kemi më shumë se 40 persona

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne