-1.5 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Fokus

Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit

By admin

Projekti që nisi para një viti e gjysmë për decentralizimin e kardiologjisë invazive u ndal.

QKUK-ja nuk dërgoi më kardiolog në spitalin e Prizrenit për të kryer koronografinë dhe stentimet.

Ndiqeni kronikën për më shumë:

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Reagon kandidatja e PDK-së në Prizren: Jam më e dëmtuara, më janë hequr votat e familjes
Next article
Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

Më Shumë

Sport

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Basketbollisti i Golden Eagle Ylli, Lis Shoshi, ka qenë protagonisti kryesor i javës në ProCredit Superligën e Kosovës në Basketboll, duke u shpallur MVP...
Fokus

Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu ka njoftuar se ka lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës që të identifikojë personat përgjegjës lidhur...

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Zhduket një burrë në Prizren

Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë të Hasit, një nga monumentet më të vjetra në Kosovë

Nait Hasani me reagim: Votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im

Prizreni përkujton viktimat e gjenocidit serb me ndezje qirinjsh në “Shadërvan”

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne