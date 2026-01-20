Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

Me emërimin e Levent Bu?-it në pozitën e drejtorit të Financave, është kompletuar ekipi i drejtorëve të Komunës së Prizrenit.
Kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, ka deklaruar se kjo emërim synon të forcojë qeverisjen dhe shërbimet për qytetarët.
“Me emërimin e z. Levent Bu? në pozitën e Drejtorit të Financave, u kompletua ekipi i drejtorëve të Komunës së Prizrenit. Me përgjegjësi, profesionalizëm dhe përkushtim, do ta vazhdojmë qeverisjen në shërbim të interesit publik dhe të mirëqenies së qytetarëve”, tha Totaj./PrizrenPress.com/
