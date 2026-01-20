2.8 C
Prizren
E martë, 20 Janar, 2026
type here...

Rozë

Labi do të jetë prezent në varrimin e gjyshit të tij në Rahovec

By admin

Pas humbjes së gjyshit, këngëtarit Labinot Rexha i është mundësuar që të jetë prezentë në varrimin e tij.

Lajmin e bën të ditur përmes një postimi në Instastory.

Aty thuhet se varrimi do të bëhet në ora 13:00 ku e falënderuan produksionin për mirëkuptim.

“Sot, për shkak të ndarjes nga jeta të gjyshit të tij, Labit do t’i lejohet të jetë prezent në varrimin që mbahet në Rahovec, në ora 13:0. Falënderojmë produksionin e Big Brother dhe gjithë bashkëpunëtorët për mirëkuptimin dhe mundësinë që ia dhanë Labit të jetë pranë familjes në këtë moment të vështirë”, thuhet në njoftim.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë
Next article
Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

Më Shumë

Fokus

Nait Hasani me reagim: Votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im

Deputeti i PDK-së Nait Hasanit i cili pësoi ndryshim votash teksa po ndodh rinumërimi në 914 vendvotime,  e për çka thotë se votat e...
Fokus

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Një person është arrestuar për veprën penale “Vrasje në tentativë”. Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur...

Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Iu hoqën afër 2 mijë vota pas rinumërimit, reagon kandidatja e PDK-së: Krim, e pafalshme – u bë pa dijeninë time

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Çikat e Bashkimit kërkojnë fitore ndaj Penzës

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Shpallet në kërkim Egzon Reshani, i dyshuari për tentim vrasjen në Prizren

Sekuestrohen tre armë në Prizren, arrestohet një i dyshuar për kanosje

Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja

Fermerët e Suharekës preken nga vërshimet, kërkojnë mbështetje

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Aktakuzë ndaj shtetasit shqiptar për kultivim të drogës në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne