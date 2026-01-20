2.8 C
Prizren
E martë, 20 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

By admin

Nesër në Gjykatën Themelore të Prizrenit do të vazhdojë seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit. Seanca do të mbahet me fillim nga ora 13:00. 

Në këtë rast akuzohen dy persona, Enes Ay dhe Hajrullah Brcani. I riu Auron Thaqi, vdiq më 7 korrik 2024, pasi ishte plagosur rëndë me thikë.

Ai ndërroi jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren
Next article
Komuna e Malishevës me shumicë votash miraton buxhetin për vitin 2026

Më Shumë

Fokus

Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu ka njoftuar se ka lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës që të identifikojë personat përgjegjës lidhur...
Lajme

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Ka më shumë së një vit, që familja Tejeci nga komuna e Prizrenit po e kërkojnë familjarin e tyre, Zylfi Tejecin, veteran i Ushtrisë...

Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

Hyn në fuqi vendimi i qeverisë për pagën minimale, nga janari 425 euro dhe 500 euro në korrik

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja

Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Ministria e Arsimit ua tërheq licencat 16 mësimdhënësve në Rahovec

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Bamforth vazhdon me super paraqitje, shpallet MVP

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne