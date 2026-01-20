2.8 C
Komuna e Malishevës me shumicë votash miraton buxhetin për vitin 2026

Kuvendi Komunës së Malishevës, sot në mbledhje të jashtëzakonshme me shumicë votash ka miratuar buxhetin për vitin 2026/ 2028, përkatësisht për vitin 2026.

Në një seancë të mbledhjes të jashtëzakonshme u diskutuan prioritetet zhvillimore dhe orientimet kryesore financiare të komunës.

Me këtë rast, fjalë rasti mbajti kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, i cili theksoi se buxheti i vitit 2026 është i orientuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm, përmirësimit të shërbimeve për qytetarët dhe realizimit të projekteve kapitale me interes të përgjithshëm.

Ai vuri në pah rëndësinë e planifikimit të përgjegjshëm buxhetor dhe bashkëpunimit ndërinstitucional për zbatimin e suksesshëm të tij.

Ndërkaq, drejtori për Buxhet dhe Financa, Belrim Thaçi, prezantoi detajet e buxhetit të miratuar, duke shpjeguar strukturën e të hyrave dhe shpenzimeve, si dhe ndarjet buxhetore për sektorë të ndryshëm.

Ai theksoi se buxheti është hartuar në përputhje me nevojat reale të komunës dhe me prioritetet e përcaktuara në planet zhvillimore. Miratimi i buxhetit për vitin 2026 u konsiderua një hap i rëndësishëm për vazhdimin e projekteve ekzistuese dhe nisjen e iniciativave të reja në shërbim të qytetarëve të Malishevës.

Po në këtë mbledhje dha betimin edhe asamblisti nga radhet e Partisë Demokratike dega në Malishevë, Albrim Morina.

