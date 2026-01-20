2.8 C
Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

Në xhiron e trembëdhjetë, më e dalluara te Bashkimi ishte Nicole Bohanon, e cila shënoi 27 pikë, duke shtuar edhe 11 kërcime dhe 3 asistime.

Me performancën e saj të jashtëzakonshme, Bohanon shpallet MVP i javës, raporton PrizrenPress.

Komuna e Malishevës me shumicë votash miraton buxhetin për vitin 2026
Nëna e Auron Thaqit kërkon burgim të përjetshëm për vrasësit e djalit të saj

