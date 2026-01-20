2.8 C
Muqolli rikthehet te Rahoveci

KH Rahoveci, të martën ka njoftuar për kthimin e Muqollit, duke e kthyer në ekip pëe pjesën e mbetur të sezonit.

“Kemi nderin të konfirmojmë rikthimin e mega yllit të hendbollit, Jon Muqollit, në klubin tonë”, ka shkruar Rahoveci.

“Për KH Rahovecin, Joni është një margaritar i vërtetë i triumfeve të së kaluarës si dhe diamanti që do të shkëlqejë për sukseset e këtij sezoni, ku synojmë trofe të dyfishtë: Titullin e tretë dhe Kupën e parë”.

Muçolli në muajin shtator të vitit të shkuar u transferua në Emiratet e Bashkuara Arabe, te skuadra Mleha Handball.

