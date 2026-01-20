-2.1 C
Prizren
E martë, 20 Janar, 2026
type here...

Lajme

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s’ndodh rastësisht

By admin

Shaqir Totaj, nga Partia Demokratike e Kosovës nga dega në Prizren, ka folur për mospërputhjet në vota të kandidatëve të partive nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, që janë shfaqur në këtë komunë.

Totaj i ftuar në FRONTAL në T7, ka thënë se ‘’ky fenomen i ka prekur të gjitha partitë’’.

Ai po ashtu ka deklaruar edhe se si ‘’konklodim logjik’’ mund të thuhet se një situatë e tillë s’ndodh rastësisht.

‘’Ky fenomen nuk është veç në PDK, fenomen i ka prek edhe partitë e tjera. Përndryshe, definitivisht, dukuritë negative që ndodhin, unë po kam predispozita me i marr si përjashtim e jo si rregull, mirëpo një fenomen i këtyre përmasave është i rrezikshëm, mirëpo definitivisht kjo nuk është dhe nuk do të duhej të ishte PDK për të cilën unë angazhohem, dhe për të cilën unë kontribuoj. Ky fenomen nuk është karakteristik veç për PDK, ky po duket se është karakteristik për skenën politike. Ata që muj me thanë si konklodim logjik muj me thanë është se kjo nuk ndodh rastësisht. Mirëpo me konstatu diçka ma serioze, duhet me pas argumente, dhe atë punë po ua lajmë KQZ, prokurorisë, gjyqësisë.’’, ka thënë ai.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit
Next article
140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Më Shumë

Lajme

E marte me ngrica dhe temperatura në minus

Të martën parashihet mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell.   Në orët e hershme të mëngjesit pritet të ketë mjegull dhe ngrica,...
Sport

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Mesfushori i Augsburgut, Elvis Rexhbeçaj, e ka regjistruar golin e parë këtë edicion në Bundesligën gjermane. Rexhbeçaj shënoi gol në barazimin 2:2 të Augsburgut në...

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Iu hoqën afër 2 mijë vota pas rinumërimit, reagon kandidatja e PDK-së: Krim, e pafalshme – u bë pa dijeninë time

Totaj për keqpërdorimin e votave në Prizren: Kjo nuk është PDK-ja për të cilën kemi punuar

Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

Hyn në fuqi vendimi i qeverisë për pagën minimale, nga janari 425 euro dhe 500 euro në korrik

Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

Krusha e Madhe, plagë e hapur e gjenocidit

500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne