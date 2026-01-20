IKSHP tregon zonat ku uji nuk rekomandohet për pije

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK), ka treguar zonat ku uji nuk rekomandohet për pije.
Sipas njoftimit, është përfshirë edhe rajoni i Prizrenit, konkretisht Malisheva, ku uji nuk rekomandohet për pije.
Njoftimi i plotë:
Situata me ujin e pijshëm
20 janar 2026
IKSHPK vazhdon me monitorimin e cilësisë së ujit për pije.
Në tekstin më poshtë i gjeni zonat ku UJI NUK REKOMANDOHET PËR PIJE:
Rajoni i Prishtinës
Fabrika për trajtimin e ujit Badoc,
Vragoli.
Rajoni i Gjilanit
Kamenicë – Stacioni i pompimit nr. 2, Bahqja dhe fshati Berivojcë.
Rajoni i Pejës
Klinë – rrjeti nga puset dhe rrjeti nga burimi Jarinë.
Rajoni i Gjakovës
Burimet – Hoçë e Madhe, Opterushë dhe Zaqishtë.
Rajoni i Prizrenit
Malishevë.
