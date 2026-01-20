-3.1 C
IKSHP tregon zonat ku uji nuk rekomandohet për pije

By admin

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK), ka treguar zonat ku uji nuk rekomandohet për pije.

Sipas njoftimit, është përfshirë edhe rajoni i Prizrenit, konkretisht Malisheva, ku uji nuk rekomandohet për pije.

Njoftimi i plotë:

Situata me ujin e pijshëm
20 janar 2026

IKSHPK vazhdon me monitorimin e cilësisë së ujit për pije.

Në tekstin më poshtë i gjeni zonat ku UJI NUK REKOMANDOHET PËR PIJE:

Rajoni i Prishtinës
Fabrika për trajtimin e ujit Badoc,
Vragoli.

Rajoni i Gjilanit
Kamenicë – Stacioni i pompimit nr. 2, Bahqja dhe fshati Berivojcë.

Rajoni i Pejës
Klinë – rrjeti nga puset dhe rrjeti nga burimi Jarinë.

Rajoni i Gjakovës
Burimet – Hoçë e Madhe, Opterushë dhe Zaqishtë.

Rajoni i Prizrenit
Malishevë.

