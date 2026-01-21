-0.1 C
Prizren
E mërkurë, 21 Janar, 2026
Djegia e shtëpisë në Malishevë, viktima është një grua rreth 50 vjeçare

Atje, një person e ka humbur jetën si pasojë e zjarrit që e ka kapluar një shtëpi.

Viktima e kësaj ngjarjeje, është një grua rreth 50 vjeçare.

Ende nuk dihet se si ka ardhur deri tek shpërthimi i zjarrit.

Dy dekada nga vdekja e Ibrahim Rugovës
Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij

