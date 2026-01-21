-0.1 C
Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij

By admin

 

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në fshatin Restelicë të Dragashit.

Dyshohet se në mesnatën e së martes, një burrë i moshë 30 vjeçare se e ka vrarë nënën e tij.

Detaje l ka dhënë Shaqir Bytyqi, zëdhënës i policisë për rajonin e Prizrenit.

Bytyqi tha se i dyshuari është arrestuar.

“Me datën 21.01.2025, rreth orës 01:06, Policia është njoftuar për një rast të vdekjes së dyshimtë në fshatin Restelicë, Komuna e Dragashit. Sipas informatave fillestare, dyshohet se një person mashkull, rreth 30 vjeçar, e ka privuar nga jeta nënën e tij, rreth 60 vjeçare. I dyshuari, sipas të dhënave paraprake, ka pasur probleme të shëndetit mendor. Nga ekzaminimi fillestar në vendin e ngjarjes, nuk është vërejtur mjeti me të cilin dyshohet se është kryer vepra penale, ndërsa viktima ka pësuar disa lëndime në regjionin e kokës. I dyshuari është arrestuar nga Policia dhe është ndaluar për procedura të mëtejme ligjore. Sektori Rajonal i Hetimeve, në bashkërendim me Prokurorin e Shtetit, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore të nevojshme me qëllim të zbardhjes së plotë të rrethanave të këtij rasti”, deklaroi ai .

Djegia e shtëpisë në Malishevë, viktima është një grua rreth 50 vjeçare
“E privoi nënën nga jeta duke e rrahur”, detaje nga rasti tragjik në Restelicë të Dragashit

