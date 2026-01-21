0.2 C
Posta e Kosovës forcon bashkëpunimin me Universitetin ‘Ukshin Hoti’ në Prizren

admin

Menaxhmenti i Postës së Kosovës – Regjioni i Prizrenit,  zhvilloi sot një takim me Rektorin e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Asoc. Dr. Mentor Alishani, me qëllim të zgjerimit të bashkëpunimit.

Menaxheri, Liri Ramadani, tha se ky bashkëpunim synon të krijojë mundësi konkrete për studentët, duke i përfshirë ata në projekte praktike dhe programe që lidhin arsimin me sektorin publik.

“Gjatë këtij takimi, u pajtuam për zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet Universitetit dhe Postës së Kosovës. Ky bashkëpunim i zgjeruar do të jetë në interes të ndërsjellë, me fokus të veçantë në krijimin e mundësive dhe përfitimeve konkrete për studentët”, shkruan Ramadani në Facebook.

Ai falënderon rektorin për pritjen dhe gatishmërinë për të zhvilluar iniciativa të përbashkëta:

“E falënderoj z. Mentor Alishani për pritjen dhe gatishmërinë e treguar për bashkëpunim me Postën e Kosovës”, përfundon Ramadani./PrizrenPress.com/

Aktivistë të LDK-së në Prizren akuzojnë kryetarin e degës, Driton Selmanaj, për manipulim votash

