1.6 C
Prizren
E mërkurë, 21 Janar, 2026
type here...

Sport

Bashkimi triumfon në Vlorë, mposht Flamurtarin në Ligën Unike të femrave

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Flamurtarit, duke triumfuar me rezultat 58-66, në kuadër të xhiros së katërt të Ligës Unike të femrave, raporton PrizrenPress.

Ndeshja u karakterizua nga ritëm i lartë dhe rivalitet i madh, me të dy skuadrat që shkëmbyen epërsinë gjatë gjithë takimit. Periodat e para ishin mjaft të baraspeshuara, ndërsa prizrenaset treguan më shumë qetësi dhe organizim në vazhdim.

Në momentet vendimtare, Bashkimi arriti të menaxhojë posedimin, të kontrollojë lojën dhe të ruajë avantazhin, duke mos lejuar rikthimin e skuadrës vendase./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Posta e Kosovës forcon bashkëpunimin me Universitetin ‘Ukshin Hoti’ në Prizren

Më Shumë

Fokus

Bashkimi–Rahoveci, duel me objektiva të ndryshme në Prizren

Në kuadër të xhiros së 16-të të Superligës së Kosovës në basketboll, Bashkimi do të presë sonte Rahovecin 029, në ndeshjen që zhvillohet në...
Fokus

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)...

500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

Komuna e Malishevës me shumicë votash miraton buxhetin për vitin 2026

Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne