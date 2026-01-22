Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

Sot me fillim nga ora 13:00, në Gjykatën Themelore të Prizrenit do të vazhdojë seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit.
Në këtë rast akuzohen dy persona, Enes Ay dhe Hajrullah Brcani.
I riu Auron Thaqi, vdiq më 7 korrik 2024, pasi ishte plagosur rëndë me thikë.
Ai ndërroi jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
